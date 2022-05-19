Российские судьи не будут обслуживать матчи ЧМ-2022 по футболу в Катаре

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FIFA опубликовала список арбитров, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре.
Российские судьи не будут обслуживать матчи ЧМ-2022 по футболу в Катаре
  • Gettyimages.ru
  • © Brasil2

На ЧМ заявлено 24 официальных представителя, отвечающих за VAR, 69 ассистентов и 36 арбитров, среди которых нет российских судей, сообщает пресс-служба FIFA.

Напомним, что арбитры Российской премьер-лиги (РПЛ) перестали получать назначения на матчи еврокубков после того, как ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Ранее глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался о шансах судьи Сергея Карасёва поработать на матчах ЧМ в Катаре.

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