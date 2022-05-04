В РФС оценили шансы Карасёва работать на матчах ЧМ-2022 в Катаре

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Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказались о шансах арбитра Сергея Карасёва поработать на матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.
В РФС оценили шансы Карасёва работать на матчах ЧМ-2022 в Катаре
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«Считаю, что если есть подход, что футбол — вне политики, то тогда желательно чёткое и понятное объяснение. Если бы в УЕФА сказали, что они беспокоятся о безопасности арбитров, то, наверное, это объяснение имело бы право на существование», — приводит слова Каманцева «Чемпионат».

При этом глава департамента подчеркнул, что заинтересованность в работе должна быть с обеих сторон. По его словам, Карасёву интересно поработать в хорошем месте, а работодателю нужен сотрудник, который не подведёт, и российский арбитр заслуживает это доверие.

«Есть ли у Карасёва шансы на ЧМ-2022? Понимания пока нет, но время ещё есть. Списки пока не публиковались. Конечно, здесь учитывается опыт плей-офф Лиги чемпионов, в котором он не участвует. Мы находимся в уникальной ситуации», — заключил Каманцев.

ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях. Арбитры Российской премьер-лиги (РПЛ) также перестали получать назначения на матчи еврокубков.

Ранее Карасёв предположил, что его не вызовут для работы на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

 

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