Карасёв: я понимаю, что попасть на ЧМ в Катаре почти нереально

Известный российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, что, скорее всего, его не вызовут для работы на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Мы сейчас не судим еврокубки, а по этим играм оценивается уровень арбитра. Как нас будут оценивать дальше, если мы не работаем? Я реалист и понимаю, что попасть в Катар практически нереально. Турнир уже скоро. Значит, в июле где-то должны объявить списки», — цитирует Карасёва «РБ Спорт».

ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях. Арбитры Российской премьер-лиги (РПЛ) также перестали получать назначения на матчи еврокубков.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 12 апреля отклонил апелляцию Российского футбольного союза о переносе стыковых матчей ЧМ-2022.

Ранее в CAS рассказали о ходе рассмотрения апелляции РФС на санкции ФИФА и УЕФА.