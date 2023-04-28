Мужской чемпионат мира по баскетболу 2027 года пройдёт в Катаре

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Международная федерация баскетбола (ФИБА) определилась в местом проведения мужского и женского чемпионатов мира.
Мужской чемпионат мира по баскетболу 2027 года пройдёт в Катаре
  • Gettyimages.ru

Первенство планеты среди мужских команд 2027 года пройдёт в Катаре, женский чемпионат мира 2026 года состоится в Германии, сообщает пресс-служба ФИБА.

ЧМ-2027 пройдёт в Дохе. В турнире примут участие 32 сборные. ЧМ-2026 состоится в Берлине. В столицу Германии приедут 16 команд.

ФИБА отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее стало известно, что рейтинг сборной России по баскетболу заморозили минимум до мая.

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