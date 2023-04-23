Тренер сборной России по баскетболу Лукич: переход в Азию — не плохой и не хороший вариант

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Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич заявил, что вопрос возможного перехода в Азию требует всестороннего анализа во избежание непродуманных действий.
Тренер сборной России по баскетболу Лукич: переход в Азию — не плохой и не хороший вариант
  • Gettyimages.ru

«Это компетенция не столько тренера сборной, сколько русского общества и объективной готовности всех сторон к переходу. Желание и возможности — разное. Но если вы спрашиваете, отвечу: переход в Азию — не плохой и не хороший вариант, он рабочий. Надо держать его в голове и глубоко анализировать всё, что происходит», — цитирует Лукича «Матч ТВ».

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине, а также не включила сборную России в список участников отборочного турнира Евробаскета-2025.

Предквалификационный турнир запланирован на 12—20 августа 2023 года. Пять лучших команд получат возможность выступить на квалификационных турнирах к Олимпиаде-2024.

Ранее Лукич поделился предстоящими планами сборной России по баскетболу.

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