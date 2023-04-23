Турнир с участием сборной России по баскетболу может пройти летом в Сочи

Главный тренер национальной команды Зоран Лукич поделился предстоящими планами сборной России по баскетболу.

«Есть идея турнира в Сочи с участием команд дружественных стран, посмотрим, получится ли организовать. Разговаривал с представителями белорусской сборной, наверное, уже в июне проведём с ними как минимум две товарищеские встречи. Следующие, вероятно, состоятся в августе, конкретика будет позже», — цитирует Лукича «Матч ТВ».

Он также отметил, что идею чемпионата предстоит реализовывать совместно с Министерством спорта, понадобится финансирование.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине, а также не включила сборную России в список участников отборочного турнира Евробаскета-2025. Предквалификационный турнир запланирован на 12—20 августа 2023 года. Пять лучших команд получат возможность выступить на квалификационных турнирах к Олимпиаде-2024.

Ранее президент и генеральный директор ПБК ЦСКА Андрей Ватутин высказался о решении исполкома ФИБА не допускать сборную России до предквалификационного турнира к Олимпиаде-2024.