Турнир с участием сборной России по баскетболу может пройти летом в Сочи

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Главный тренер национальной команды Зоран Лукич поделился предстоящими планами сборной России по баскетболу.
Турнир с участием сборной России по баскетболу может пройти летом в Сочи
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«Есть идея турнира в Сочи с участием команд дружественных стран, посмотрим, получится ли организовать. Разговаривал с представителями белорусской сборной, наверное, уже в июне проведём с ними как минимум две товарищеские встречи. Следующие, вероятно, состоятся в августе, конкретика будет позже», — цитирует Лукича «Матч ТВ».

Он также отметил, что идею чемпионата предстоит реализовывать совместно с Министерством спорта, понадобится финансирование. 

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине, а также не включила сборную России в список участников отборочного турнира Евробаскета-2025. Предквалификационный турнир запланирован на 12—20 августа 2023 года. Пять лучших команд получат возможность выступить на квалификационных турнирах к Олимпиаде-2024.

Ранее президент и генеральный директор ПБК ЦСКА Андрей Ватутин высказался о решении исполкома ФИБА не допускать сборную России до предквалификационного турнира к Олимпиаде-2024.

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