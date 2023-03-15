В Евролиге заявили, что возвращение российских клубов не рассматривается до окончания СВО

Генеральный директор баскетбольной Евролиги Маршал Гликман сообщил, когда российские клубы будут допущены к участию в турнире.

«Этого не будет, пока не закончится СВО. Мы последуем рекомендациям МОК и будем действовать соответственно», — приводит слова Гликмана ТАСС со ссылкой на пресс-службу Евролиги.

Исполнительный совет акционеров Евролиги 22 марта 2022 года принял решение об отстранении российских клубов и аннулировании их результатов в сезоне-2021/22.

Ранее сообщалось, что рейтинг сборной России по баскетболу заморозили минимум до мая.