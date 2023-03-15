В Евролиге заявили, что возвращение российских клубов не рассматривается до окончания СВО
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«Этого не будет, пока не закончится СВО. Мы последуем рекомендациям МОК и будем действовать соответственно», — приводит слова Гликмана ТАСС со ссылкой на пресс-службу Евролиги.
Исполнительный совет акционеров Евролиги 22 марта 2022 года принял решение об отстранении российских клубов и аннулировании их результатов в сезоне-2021/22.
Ранее сообщалось, что рейтинг сборной России по баскетболу заморозили минимум до мая.