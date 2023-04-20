Грубый приём и неприличный жест: в Саудовской Аравии намерены добиться ареста и депортации Роналду

Криштиану Роналду грозит арест и депортация из Саудовской Аравии. После поражения «Аль-Насра» в гостевом матче национального чемпионата с «Аль-Хилялем» болельщики хозяев начали скандировать фамилию Лионеля Месси. В ответ португалец, направлявшийся в подтрибунное помещение, дотронулся до паха. Неприличный жест попал в объективы телекамер. Местный адвокат уже направила иск в прокуратуру, требуя депортировать футболиста.

Даже после переезда в Саудовскую Аравию Криштиану Роналду не ушёл в тень и продолжает привлекать к себе внимание журналистов и болельщиков со всего мира. Португалец провёл за «Аль-Наср» 11 матчей в чемпионате страны и забил 11 мячей, а в феврале даже оформил покер в ворота «Аль-Вахды». Однако в последнее время он отметился с отрицательной стороны.

Форвард вновь встал на «старые рельсы» и начал конфликтовать с тренерским штабом команды и фанатами, как это было совсем недавно в «Манчестер Юнайтед». Более того, его даже хотят депортировать из страны за непристойный жест в адрес болельщиков, которые после поражения «Аль-Насра» в 24-м туре национального первенства начали скандировать фамилию Лионеля Месси.

Всё это выглядит, конечно же, очень странно. Ведь в Саудовской Аравии к португальцу изначально относились с невероятным уважением. Кришитиану зарабатывает в год €200 млн, ему разрешили жить с женой, хотя по законам страны это запрещено, если пара не оформила брак официально.

Чуть ли не боготворил спортсмена и главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия. Это было понятно по хвалебным отзывам со стороны специалиста, а также по комментариям футболистов, знакомых с наставником. Так, бывший игрок сборной Бразилии Жуниньо Пернамбукано шутил, что француз скорее принесёт Роналду завтрак, чем будет ему перечить.

Однако даже в такой ситуации португалец не смог спокойно наслаждаться жизнью. Плохо это или хорошо, но нападающий всегда нацелен на результат, а когда команда начинает буксовать — переживать по этому поводу.

Учитывая тот факт, что «Аль-Наср» в начале марта уступил главному конкуренту в борьбе за чемпионство — «Аль-Иттихаду» (0:1), а спустя месяц сыграл вничью с «Аль-Фейхи» (0:0), удивляться слухам о конфликте между Гарсией и футболистами во главе с Криштиану, не стоило. По мнению португальца, в неудачах команды был виноват француз, который недостаточно развивал клубный потенциал.

О назревающих проблемах для Гарсии стало ясно и по поведению Роналду после матча с «Аль-Фейхи». Он выглядел очень недовольным и сразу ушёл в подтрибунное помещение, никому не пожав руки. В итоге прогнозы сбылись: за семь туров до конца чемпионата, 12 апреля, «Аль-Наср» попрощался с наставником. Криштиану постарался выглядеть максимально корректным: в социальных сетях поблагодарил француза за работу и пожелал удачи в будущем.

Вместо Гарсии был назначен Динко Иличич, который ранее работал с молодёжной командой саудовского клуба. На эту должность, по информации местных СМИ, Роналду предлагал Зидана и Жозе Моуриньо, однако пока никто из них не согласился.

Хорват за неделю существенно изменить игру «Аль-Насра», конечно же, не смог. И в итоге дебют Иличича завершился поражением команды со счётом 0:2, а Роналду не забил во второй встрече подряд. При этом, португалец вновь выглядел невероятно заведённым на поле и запомнился странными действиями.

На 57-й минуте он в борьбе за мяч применил против игрока «Аль-Хиляля» запрещённый приём, больше подходящий для мира единоборств, чем для футбола. Нападающий схватил соперника сзади за шею и повалил на землю. Главный арбитр встречи Майкл Оливер пожалел Криштиану, показав ему только жёлтую карточку. К счастью, пострадавшему от рук Роналду футболисту не потребовалась медицинская помощь, однако он несколько секунд приходил в себя.

После матча болельщики «Аль-Хиляля» решили поиздеваться над португальцем и начали скандировать фамилию Лионеля Месси. Форвард в ответ на это совершил ещё один необдуманный поступок, дотронувшись до паха. Однако он забыл, что находится не в Европе, где подобные жесты вызывают максимум общественное порицание.

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В Саудовской Аравии к подобным проявлениям эмоций относятся намного строже, и футболисту теперь грозит серьёзное наказание. За дело взялась местный юрист Ноуф бин Ахмед, специализирующаяся на международном праве. Она сообщила в социальных сетях, что уже обратилась в прокуратуру с иском.

«Такое поведение считается «актом бесчестия» и предполагает арест и депортацию, если совершено иностранцем», — заявила адвокат.

Кроме того, поведение Роналду обсуждалось в самой популярной спортивной программе Саудовской Аравии — Action ya Dawri. Мнения по данному поводу разошлись. Источник в «Аль-Насре» объяснил жест футболиста тем, что Криштиану во время матча получил удар в область паха. Однако в это мало кто поверил. Большинство осудило поступок португальца, назвав аморальным и грубым. А спортивный журналист Озман Абу Бакр и вовсе призвал разорвать с ним контракт.

Конечно, вряд ли «Аль-Наср» и федерация пойдут на расторжение соглашения с мировой звездой, поскольку слишком много усилий было затрачено на его подписание. Однако боссам и тренерскому штабу срочно нужно придумывать, как успокоить эмоционального Криштиану. Впрочем, с другой стороны, иного поведения и реакции на поражения от него, наверное, всё-таки вряд ли стоило ждать.