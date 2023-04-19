Родриго признался, что скопировал празднование Роналду из-за боли в колене

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Футболист «Реала» Родриго признался, что исполнил празднование забитого мяча в стиле бывшего форварда мадридского клуба Криштиану Роналду в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» из-за больного колена.

«Когда я забил гол, я немедленно подумал, чтобы проскользить на коленях, но у меня оно немного болело при сгибании. Мне пришло в голову скопировать моего кумира Криштиану. Это такое удовольствие быть в таком великом клубе — лучшем в мире», — цитирует Родриго пресс-служба УЕФА.

Один из своих мячей нападающий отпраздновал в стиле легенды «сливочных» португальца Криштиану Роналду — подпрыгнув возле углового флажка спиной к трибунам.

Встреча на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 2:0. В составе «Реала» дубль оформил Родриго (58-я минута, 80-я). Первый матч между командами завершился победой мадридской команды со счётом 2:0.

Ранее главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти высказался о победе «Реала» над «Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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