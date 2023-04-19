Анчелотти: футболистам «Реала» пришлось помучиться, чтобы победить «Челси»

Короткая ссылка
Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти высказался о победе «Реала» над «Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это был матч, в котором нам действительно пришлось помучиться, чтобы победить. Это не было для нас неожиданностью. Это заслуженный результат. Мы все в полном восторге», — цитирует Анчелотти пресс-служба УЕФА.

Он также отметил, что игроки «Челси» доставили некоторые проблемы на левом фланге, но мадридская команда с этим справилась. 

Встреча на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 2:0. В составе «Реала» дубль оформил Родриго (58-я минута, 80-я).

Первый матч между командами завершился победой мадридской команды со счётом 2:0.

Ранее Анчелотти вышел в полуфинал Лиги чемпионов в девятый раз в карьере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить