Анчелотти: футболистам «Реала» пришлось помучиться, чтобы победить «Челси»

Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти высказался о победе «Реала» над «Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это был матч, в котором нам действительно пришлось помучиться, чтобы победить. Это не было для нас неожиданностью. Это заслуженный результат. Мы все в полном восторге», — цитирует Анчелотти пресс-служба УЕФА.

Он также отметил, что игроки «Челси» доставили некоторые проблемы на левом фланге, но мадридская команда с этим справилась.

Встреча на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 2:0. В составе «Реала» дубль оформил Родриго (58-я минута, 80-я).

Первый матч между командами завершился победой мадридской команды со счётом 2:0.

Ранее Анчелотти вышел в полуфинал Лиги чемпионов в девятый раз в карьере.