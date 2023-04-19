Анчелотти вышел в полуфинал Лиги чемпионов в девятый раз в карьере
Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти вышел в полуфинал девятый раз в карьере. До него подобное достижение смог получить Хосеп Гвардиола, который сейчас возглавляет «Манчестер Сити».
Анчелотти выходил в полуфинал ЛЧ с «Ювентусом», четырежды с «Миланом» и четыре раза с «Реалом».
Встреча с «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 2:0. В составе мадридской команды дубль оформил Родриго (58-я минута, 80-я). Первый матч между командами завершился победой «Реала» со счётом 2:0.
Ранее «Милан» впервые с 2007 года вышел в полуфинал Лиги чемпионов.