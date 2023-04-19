«Милан» впервые с 2007 года вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Милан» сыграл вничью с «Наполи» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Последний раз миланская команда выходила в финал чемпионата в сезоне-2006/07, в котором одержала победу над «Ливерпулем», обыграв его со счётом 2:1.

Встреча на стадионе «Диего Армандо Марадона» между «Миланом» и «Наполи» завершилась со счётом 1:1. В первом матче «дьяволы» одержали победу со счётом 1:0.

Соперник «Милана» определится 19 апреля в матче между «Бенфикой» и «Интером».

Ранее дубль Родриго помог «Реалу» обыграть «Челси» и выйти в 1/2 финала Лиги чемпионов.