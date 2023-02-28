Заслуженная награда: как Месси во второй раз в карьере признали лучшим футболистом года по версии ФИФА

Лионеля Месси во второй раз в карьере признали лучшим игроком года по версии ФИФА. Он набрал 52 очка и на восемь опередил ближайшего преследователя — Килиана Мбаппе. Индивидуальных призов удостоились и другие чемпионы мира в составе сборной Аргентины. Эмилиано Мартинес занял первую строчку во вратарской номинации, а Лионель Скалони — в тренерской. Также специальную награду получили болельщики альбиселесте.

Главная интрига церемонии вручения наград от ФИФА The Best изначально оказалась своеобразным секретом Полишинеля. Ни у кого не было сомнений, что лучшим футболистом по итогам 2022 года признают приведшего сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в Катаре Лионеля Месси. Да и сама церемония символично состоялась в Париже, где в настоящий момент выступает нападающий. Вдобавок он накануне забил 700-й мяч на клубном уровне.

Инсайды СМИ также свидетельствовали об этом. Так, журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар сообщил, что Месси опередил двух других номинантов: одноклубника по ПСЖ Килиана Мбаппе и Карима Бензема из «Реала». А испанская Marca назвала имена ещё двух победителей. Согласно её сведениям, все главные призы должны были отойти новоиспечённым чемпионам мира: Эмилиано Мартинесу — «лучший вратарь», а Лионелю Скалони — «лучший тренер».

Не обошлось и без скандала. Игроки «Реала» якобы остались крайне недовольны итогами голосования и отказались от поездки во Францию. По одной из версий, это оказалось связано с отсутствием Винисиуса в числе 26 номинантов на попадание в команду года ФИФА. По другой, мадридцы остались возмущены победами Месси и Мартинеса, поскольку считали Бензема и Тибо Куртуа не менее достойными претендентами на награды.

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При этом успех аргентинца в противостоянии с французом точно можно было назвать справедливым, ведь второй ранее завоевал «Золотой мяч», впервые в истории вручавшийся в октябре, а первенство планеты пропустил из-за травмы. Его соотечественник Мбаппе хотя и стал лучшим бомбардиром турнира, но не смог вновь привести своих партнёров на высшую ступень пьедестала.

Церемония началась с грустного момента. В ФИФА в первую очередь решили почтить память короля футбола Пеле, который скончался в декабре. Всем присутствующим показали видеоролик, затрагивающий основные этапы его карьеры: победы на чемпионатах мира со сборной Бразилии, сотни голов, завершение карьеры в США.

Следом на сцене появилась последняя супруга бразильца Марсия Аоки, а также другой его знаменитый соотечественник — бомбардир Роналдо. Речь жены получилась короткой. Она попросила оставаться благодарными мужу за то великое наследие, которое он оставил миру. В свою очередь, двукратный обладатель «Золотого мяча» рассказал, что Пеле, несмотря на всё своё величие, оставался простым и понимающим человеком. Бывший форвард «Реала» вспомнил, как легенда поддержал его, когда он получил тяжёлую травму колена.

В дальнейшем гостям грустить уже не приходилось, а слёзы на глазах у них появлялись исключительно от радости. Как и предполагалось, вечер в Париже оказался окрашен в цвета аргентинского флага, ведь все главные награды у мужчин достались чемпионам мира. Лучшим вратарём признали Мартинеса, отразившего на мундиале целый ряд послематчевых пенальти. Также запомнился его сейв после выстрела Рандаля Коло Муани с близкой дистанции на последних минутах финала.

В Катаре голкипер вёл себя максимально вызывающе и всячески старался вывести из себя соперников, что ему зачастую удавалось. Также запомнилось, как он продемонстрировал некрасивый жест с «Золотой перчаткой», полученной после победы над Францией. На этот раз футболист вёл себя намного более сдержанно и трогательно. Выйдя на сцену, он заплакал на глазах у сидевших в зале детей и супруги. Неудивительно, что в первую очередь Эмилиано поспешил поблагодарить именно их.

«Победа на чемпионате мира спустя 36 лет — предмет гордости для всей Аргентины. Я благодарен семье, жене и всем партнёрам по сборной. Люди всегда спрашивают меня, кто был моим кумиром в детстве, а я отвечаю, что когда вижу, как мать убирает квартиры, а отец очень много работает, то понимаю: мои кумиры — это они», — заявил Мартинес, опередивший марокканца Яссина Боно и бельгийца Куртуа.

Не сдерживал эмоций и Скалони, который оставил позади гораздо более опытных и маститых триумфаторов последнего розыгрыша Лиги чемпионов с «Реалом» Карло Анчелотти и Хосепа Гвардиолу, который регулярно завоёвывает трофеи с «Манчестер Сити». Причём молодой специалист получил приз в возрасте всего 44 лет. Как и вратарь, он взял с собой семью, в том числе двух сыновей, которых представил отдельно. Но, вспоминая успех на ЧМ в Катаре, он скромно отметил вклад подопечных.

«Это заслуга футболистов, хочу выразить благодарность всем без исключения. Без них мы бы ничего не добились. Я бесконечно благодарен парням. Нет ничего прекраснее, чем то, что мы дали повод для гордости всем соотечественникам. Видеть всех этих людей такими счастливыми — бесценно», — подчеркнул Скалони.

Более того, аргентинцам досталась и одна из неперсональных наград. Её получили местные болельщики, которые обеспечили команде невероятную поддержку в Катаре. От их лица на сцену вышел старый фанат по прозвищу Тула Бомба. Он с трудом поднялся наверх, но, взяв микрофон, моментально обрёл силы. Вскоре он начал бить в барабан и петь посвящённые альбиселесте песни, чем вызвал смех всех присутствующих.

Даже удивительно, что в некоторых номинациях аргентинцы не были представлены. Например, на премию Пушкаша за самый красивый гол года претендовали Димитри Пайет, Ришарлисон и Марчин Олекси. Явным фаворитом казался бразилец со своим невероятным ударом ножницами в матче ЧМ-2022 с Сербией. Тем более данный мяч признали лучшим на турнире. Однако победу неожиданно одержал одноногий поляк, выступающий в футболе для инвалидов-ампутантов, в матче за «Варту» отметившийся фантастическим ударом через себя.

А приз за соблюдение правил фейр-плей достался игроку из постсоветского пространства — защитнику «Кремонезе» Луке Лочошвили. Грузина отметили за поступок, который он совершил ещё в 2021-м. Тогда он в составе австрийского «Вольфсберга» буквально спас жизнь сопернику из «Аустрии», оказав ему своевременную первую помощь после жёсткого столкновения.

Куда больше интриги было в борьбе за статуэтки у женщин, доставшиеся представительницам разных национальностей. Так, лучшим вратарём признали Мэри Ирпс из «Манчестер Юнайтед», лучшим тренером — нидерландку Сарину Вигман, возглавляющую сборную Англии, а лучшей футболисткой — Алексию Путельяс. Капитан «Барселоны» второй раз подряд забрала награду, хотя из-за травмы пропустила главный турнир года — Евро-2022. При этом англичанка Бет Мид, получившая «Золотой мяч» по итогам турнира и ставшая одним из лучших его бомбардиров, осталась позади испанки.

Также было весьма любопытно узнать состав мужской символической сборной года по версии членов профсоюза ФИФА. В неё вошли Куртуа, Жоау Канселу, Вирджил ван Дейк, Ашраф Хакими, Каземиро, Кевин де Брёйне, Лука Модрич, Месси, Эрлинг Холанд, Бензема и Мбаппе.

Не обошлось и без примечательных моментов. Во-первых, в ростере оказались сразу четыре форварда, и Каземиро даже со смехом отметил, что он точно пригодится, поскольку в такой атакующей команде кому-то нужно отвечать за разрушение. Во-вторых, впервые с 2007-го в ней не нашлось места Криштиану Роналду, хотя этого по понятным причинам никто не ждал. Наконец, на сцену вместе со всеми поднялся Хакими, которого, по информации французских СМИ, обвиняют в изнасиловании.

Ну а вишенкой на торте стало вручение главного приза Месси. Лионель набрал в общей сложности 52 очка и на восемь опередил ближайшего преследователя Мбаппе. В активе Бензема — 34. Помимо них, в топ-5 попали Модрич (28) и Холанд (24). Также аргентинец получил награду ФИФА во второй раз в карьере и повторил достижение Роналду и Роберта Левандовски.

В отличие от своих соотечественников, он отнёсся к произошедшему намного спокойнее. Вероятно, все слёзы счастья форвард уже выплакал в декабре. К тому же нападающему не привыкать к подобного рода мероприятиям. Тем не менее его речь, как обычно, оказалась максимально скромной и далёкой от самолюбования.

«Это великолепно. Большое удовольствие находиться здесь. Очень важно, что сборная Аргентины на чемпионате мира была едина. Огромную роль сыграл и главный тренер Лионель Скалони. И так вышло, что под конец карьеры я всё-таки завоевал Кубок планеты. А это очень дорогого стоит. Передаю привет своей семье и всем соотечественникам в Аргентине. Эта победа очень важна для всей нашей 40-миллионой страны», — заключил форвард.