Месси признан лучшим футболистом 2022 года по версии ФИФА

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

«Это великолепно. Большое удовольствие находиться здесь. И так вышло, что под конец карьеры я всё-таки завоевал Кубок планеты. А это очень дорогого стоит. Передаю привет своей семье и всем соотечественникам в Аргентине», — заявил Месси на церемонии награждения.

Аргентинский футболист выигрывал награду в 2019 году. На приз также были номинированы нападающие ПСЖ Килиан Мбаппе и мадридского «Реала» Карим Бензема.

Месси выиграл чемпионат мира — 2022 в составе сборной Аргентины. В финале турнира аргентинские футболисты победили Францию по пенальти. Месси стал лучшим игроком мундиаля.

Лучшей футболисткой 2022 года признана хавбек «Барселоны» и сборной Испании Алексия Путельяс. Спортсменка получает награду второй год подряд.

Ранее сообщалось, что представлена команда года по версии ФИФА и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).