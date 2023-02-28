Мбаппе, Бензема и Месси вошли в команду года ФИФА и FIFPro
В символическую сборную вошли:
вратарь — Тибо Куртуа (мадридский «Реал»);
защитники — Ашраф Хакими («Пари Сен‑Жермен»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Жоау Канселу («Бавария»/«Манчестер Сити»);
полузащитники — Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Лука Модрич («Реал»);
нападающие — Лионель Месси (ПСЖ), Карим Бензема («Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе (ПСЖ).
Ранее грузинский защитник итальянского «Кремонезе» Лука Лочошвили получил премию ФИФА фейр-плей.