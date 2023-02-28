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Мбаппе, Бензема и Месси вошли в команду года ФИФА и FIFPro

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Представлена команда года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

В символическую сборную вошли:

вратарь — Тибо Куртуа (мадридский «Реал»);

защитники — Ашраф Хакими («Пари Сен‑Жермен»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Жоау Канселу («Бавария»/«Манчестер Сити»);

полузащитники — Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Лука Модрич («Реал»);

нападающие — Лионель Месси (ПСЖ), Карим Бензема («Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Ранее грузинский защитник итальянского «Кремонезе» Лука Лочошвили получил премию ФИФА фейр-плей.

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