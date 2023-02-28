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Грузинский футболист получил награду за спасение жизни соперника

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Грузинский защитник итальянского «Кремонезе» Лука Лочошвили получил премию ФИФА фейр-плей.

В феврале 2022 года игрок «Аустрии» Георг Тайгль в матче с «Вольфсбергом» после сильного удара по голове потерял сознание, а грузинский защитник (нынешний игрок «Кремонезе») оказал ему первую помощь. 

Лочошвили должен был получить награду на ежегодной церемонии австрийского футбола, однако не смог быть на награждении из-за подготовки к матчу Серии А.

Приз Fan Award для болельщиков получили фанаты сборной Аргентины за поддержку команды ЧМ-2022 в Катаре. 

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони признан лучшим наставником года по версии ФИФА.

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