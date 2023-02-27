Супермодель Адриана Лима назначена глобальным послом болельщиков ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что бразильская супермодель Адриана Лима назначена глобальным послом болельщиков.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

«Когда вы встречаетесь с Адрианой, вы сразу же чувствуете её теплоту, доброту и то, насколько она открыта и увлечена нашей игрой.

Она живёт и дышит футболом. Именно поэтому она может стать отличным связующим звеном между ФИФА и болельщиками по всему миру», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Отмечается, что в качестве глобального посла болельщиков Лима вручит награду FIFA Fan Award на церемонии The Best FIFA Football Awards.

Ранее сообщалось, что ФИФА объявила тройку претендентов на звание лучшего тренера 2022 года.