Супермодель Адриана Лима назначена глобальным послом болельщиков ФИФА
- Gettyimages.ru
- © Vittorio Zunino Celotto
Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
«Когда вы встречаетесь с Адрианой, вы сразу же чувствуете её теплоту, доброту и то, насколько она открыта и увлечена нашей игрой.
Она живёт и дышит футболом. Именно поэтому она может стать отличным связующим звеном между ФИФА и болельщиками по всему миру», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.
Отмечается, что в качестве глобального посла болельщиков Лима вручит награду FIFA Fan Award на церемонии The Best FIFA Football Awards.
Ранее сообщалось, что ФИФА объявила тройку претендентов на звание лучшего тренера 2022 года.