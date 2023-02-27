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Представители «Реала» не планируют присутствовать на церемонии вручения наград ФИФА

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Представители «Реала» не планируют присутствовать на церемонии The Best FIFA Football Awards 2022.
Представители «Реала» не планируют присутствовать на церемонии вручения наград ФИФА
  • AP
  • © Valeriano Di Domenico/Pool

Об этом сообщает Marca.

По информации источника, представителей клуба не будет на церемонии из-за невключения Винисиуса Жуниора в список претендентов на попадание в команду года.

Отмечается, что мероприятие пропустят претендующие на награды в разных категориях Карим Бензема, Карло Анчелотти и Тибо Куртуа.

Церемония награждения пройдёт сегодня, 27 февраля, в Париже.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что бразильская супермодель Адриана Лима назначена глобальным послом болельщиков.

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