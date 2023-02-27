Представители «Реала» не планируют присутствовать на церемонии вручения наград ФИФА

Представители «Реала» не планируют присутствовать на церемонии The Best FIFA Football Awards 2022.

Об этом сообщает Marca.

По информации источника, представителей клуба не будет на церемонии из-за невключения Винисиуса Жуниора в список претендентов на попадание в команду года.

Отмечается, что мероприятие пропустят претендующие на награды в разных категориях Карим Бензема, Карло Анчелотти и Тибо Куртуа.

Церемония награждения пройдёт сегодня, 27 февраля, в Париже.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что бразильская супермодель Адриана Лима назначена глобальным послом болельщиков.