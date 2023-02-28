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Le Parisien: защитника ПСЖ Хакими обвиняют в изнасиловании

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Защитника «Пари Сен-Жермен» и сборной Марокко Ашрафа Хакими обвинили в сексуальном насилии.

26 февраля в полицию обратилась 23-летняя девушка, которая заявила о половом акте с участием футболиста, совершённом без её согласия, однако отказалась подавать заявление, сообщает Le Parisien.

По словам предполагаемой жертвы, она приехала к игроку на такси в Булонь-Бийанкур. В доме Хакими «ситуация вышла из-под контроля», игрок начал целовать гостью в губы, снимать с неё одежду и домогаться. 

На данный момент никаких формальных обвинений в адрес защитника не выдвинуто.

Ранее сообщалось, что бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес не будет выпущен под залог.

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