Sport.es: суд отклонил прошение об освобождении Дани Алвеса под залог
- Legion-Media
По информации Sport.es, суд Барселоны отклонил прошение об освобождении футболиста под залог.
39-летний бразилец был заключён в испанскую тюрьму за домогательства и возможное изнасилование девушки в ночном клубе в Барселоне в конце декабря. Как сообщают СМИ, если Алвеса признают виновным, ему грозит от четырёх до двенадцати лет тюрьмы.
Ранее экс-футболист «Барселоны» Алвес объяснил, почему менял показания по делу об изнасиловании.