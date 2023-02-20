Экс-футболист «Барселоны» Алвес объяснил, почему менял показания по делу об изнасиловании
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«Правда в том, что я хотел защитить эту девушку. Она направилась прямо ко мне. Я не трогал её», – приводит слова Алвеса ARA.
39-летний бразилец был заключён в испанскую тюрьму за домогательства и возможное изнасилование девушки в ночном клубе в Барселоне в конце декабря. Как сообщают СМИ, если Алвеса признают виновным, ему грозит от четырёх до двенадцати лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что суд перенёс рассмотрение прошения об освобождении Алвеса под залог.