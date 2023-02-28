Роналду не попал в символическую сборную ФИФА впервые с 2007 года

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду не попал в символическую сборную года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

ФИФА представила свою версию лучшей команды на церемонии The Best. Португальский форвард Роналду не выписан в состав сборной впервые с 2007 года.

25 февраля стало известно, что футболист стал лучшим по количеству хет-триков среди действующих игроков. Всего у португальца 62 хет-трика (51 на клубном уровне, десять за сборную). У нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси — 56.

Ранее сообщалось, что представлена команда года по версии ФИФА и FIFPro.