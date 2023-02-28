Роналду не попал в символическую сборную ФИФА впервые с 2007 года
ФИФА представила свою версию лучшей команды на церемонии The Best. Португальский форвард Роналду не выписан в состав сборной впервые с 2007 года.
25 февраля стало известно, что футболист стал лучшим по количеству хет-триков среди действующих игроков. Всего у португальца 62 хет-трика (51 на клубном уровне, десять за сборную). У нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси — 56.
Ранее сообщалось, что представлена команда года по версии ФИФА и FIFPro.