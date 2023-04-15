Месси повторил рекорд Роналду по количеству голов в пяти ведущих европейских лигах

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси повторил рекорд Криштиану Роналду по количеству голов в пяти ведущих европейских футбольных лигах.

Аргентинец забил мяч на 40‑й минуте в домашнем матче 31‑го тура чемпионата Франции с «Лансом». Таким образом, Месси забил 495 мячей в пяти топовых чемпионатах за 572 матча.

Роналду потребовалось для этого рекорда 626 матчей.

Месси выступает за «парижан» с сезона-2021/22. В составе парижской команды футболист провёл 25 матчей в Лиге 1, отметился 15 голами и 14 результативными передачами.

Ранее Месси попал в число самых влиятельных людей мира по версии Time.