Агуэро: Роналду хороший футболист, но для него невозможно то, что делает Месси

Бывший игрок сборной Аргентины по футболу Серхио Агуэро сравнил форварда саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду и нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

«Конечно, Лео лучше Криштиану, о чём здесь вообще говорить? Криштиану хороший футболист, но для него невозможно то, что делает Месси», — приводит слова Агуэро Mundo Deportivo.

Экс-игрок сравнил нарезку лучших голов Роналду и Месси.

«Посмотрите, откуда забивает Роналду. Все голы со штрафного или на везении. У Месси – с бешеных углов. Посмотрите, как играли вратари, когда пропускали от Криштиану. Думаю, Рауль и Бензема забивали лучшие мячи. Сколько лучших голов Криштиану было забито со штрафного? 15 из 20? У Лео 15 из 20 мячей — когда он обходил пятерых», — сказал он.

В нынешнем сезоне 38-летний португалец забил 14 мячей и отдал четыре результативные передачи в 27 матчах. На счету 35-летнего аргентинца 18 голов и 17 голевых передач в 33 играх.

Ранее Агуэро оскорбил болельщиков «Реала» после поражения «Барселоны» от мадридского клуба в 26-м туре чемпионата Испании.