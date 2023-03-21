Агуэро оскорбил болельщиков «Реала» после поражения от «Барселоны»

Бывший нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро эмоционально отреагировал на победный гол каталонцев в матче 26-го тура чемпионата Испании с «Реалом».

«Я говорил, что они забьют ещё один гол! Давай, чёрт подери, давай! Плачьте, мадридиста! Идите в задницу!» — сказал аргентинец в прямом эфире на платформе Twitch.

Игра на стадионе «Камп Ноу» завершилась со счётом 2:1 в пользу каталонского клуба.

В составе победителей мячи забили Серхи Роберто (45-я минута), Франк Кессье (90 + 2). Автогол на свой счёт записал Рональд Араухо (девятая).

«Барселона» с 68 очками продолжает лидировать в Примере. «Реал» (56) располагается на второй строчке.

Ранее сообщалось, что болельщики «Барселоны» скандировали фразу «Винисиус, умри!».