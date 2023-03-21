Агуэро оскорбил болельщиков «Реала» после поражения от «Барселоны»
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«Я говорил, что они забьют ещё один гол! Давай, чёрт подери, давай! Плачьте, мадридиста! Идите в задницу!» — сказал аргентинец в прямом эфире на платформе Twitch.
Игра на стадионе «Камп Ноу» завершилась со счётом 2:1 в пользу каталонского клуба.
В составе победителей мячи забили Серхи Роберто (45-я минута), Франк Кессье (90 + 2). Автогол на свой счёт записал Рональд Араухо (девятая).
«Барселона» с 68 очками продолжает лидировать в Примере. «Реал» (56) располагается на второй строчке.
Ранее сообщалось, что болельщики «Барселоны» скандировали фразу «Винисиус, умри!».