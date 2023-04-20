В Саудовской Аравии намерены добиться ареста и депортации Роналду за неприличный жест

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Адвокат Ноуф бин Ахмед сообщил о намерении подать запрос в прокуратуру Саудовской Аравии об аресте и депортации нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду из страны.

«Даже если его спровоцировали, такое поведение — преступление. Публичный непристойный поступок является одним из преступлений, караемых арестом и депортацией, если он совершён иностранцем. Мы подадим петицию в прокуратуру», — написал адвокат в соцсетях.

Португалец после матча 25-го тура чемпионата страны с «Аль-Хилялем» (0:2) схватил себя за пах в ответ на выкрики имени Лионеля Месси, уходя в подтрибунное помещение.

30 декабря 2022 года игрок подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Наср». Его зарплата составляет €200 млн в год.

Ранее сообщалось, что Роналду недоволен тренером «Аль-Насра» Руди Гарсией.

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