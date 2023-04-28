Центровой «Реала» бросил через себя защитника «Партизана» во время стычки в матче Евролиги
Инцидент произошёл за 1:40 до конца четвёртой четверти при счёте 95:80 в пользу гостей.
Разыгрывающий испанского клуба Серхио Юль сфолил на Кевине Пантере. В результате на площадке началась драка с участием почти всех игроков обеих команд.
Судьи приняли решение не доигрывать матч, так как почти все игроки команд были удалены с площадки.
Ранее в Евролиге заявили, что возвращение российских клубов не рассматривается до окончания СВО.