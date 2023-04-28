Центровой «Реала» бросил через себя защитника «Партизана» во время стычки в матче Евролиги

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Центровой «Реала» Гершон Ябуселе бросил через себя защитника «Партизана» Данте Экзама во время стычки в матче Евролиги.

Инцидент произошёл за 1:40 до конца четвёртой четверти при счёте 95:80 в пользу гостей.

Разыгрывающий испанского клуба Серхио Юль сфолил на Кевине Пантере. В результате на площадке началась драка с участием почти всех игроков обеих команд.

Судьи приняли решение не доигрывать матч, так как почти все игроки команд были удалены с площадки.

Ранее в Евролиге заявили, что возвращение российских клубов не рассматривается до окончания СВО.

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