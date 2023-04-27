Грайнер: больше никогда не поеду играть за границу

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер сообщила, что больше не будет играть за пределами США.

«Могу сказать за себя, что больше никогда не поеду играть за границу, если только не буду представлять свою страну на Олимпийских играх», — приводит слова Грайнер Bleacher Report.

В феврале Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. У баскетболистки обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил американку к девяти годам тюрьмы и штрафу в 1 млн рублей.

8 декабря стало известно, что Грайнер освободили из тюрьмы для обмена на россиянина Виктора Бута.

Ранее сообщалось, что Грайнер готовится выпустить мемуары о заключении в России.