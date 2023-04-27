Грайнер: больше никогда не поеду играть за границу
- AP
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«Могу сказать за себя, что больше никогда не поеду играть за границу, если только не буду представлять свою страну на Олимпийских играх», — приводит слова Грайнер Bleacher Report.
В феврале Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. У баскетболистки обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил американку к девяти годам тюрьмы и штрафу в 1 млн рублей.
8 декабря стало известно, что Грайнер освободили из тюрьмы для обмена на россиянина Виктора Бута.
Ранее сообщалось, что Грайнер готовится выпустить мемуары о заключении в России.