CNN: Грайнер освобождена из тюрьмы для обмена на Бута
- РИА Новости
Грайнер была освобождена из-под тюремного заключения для обмена на Бута, сообщает CNN.
Эту информацию официально подтвердил МИД РФ.
В феврале Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У баскетболистки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил американку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.
Ранее Госдеп США заявил, что Россия не готова к серьёзным переговорам по обмену Грайнер.