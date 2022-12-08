CNN: Грайнер освобождена из тюрьмы для обмена на Бута

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер освободили из тюрьмы для обмена на российского бизнесмена Виктора Бута.

Грайнер была освобождена из-под тюремного заключения для обмена на Бута, сообщает CNN.

Эту информацию официально подтвердил МИД РФ.

В феврале Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У баскетболистки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил американку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

Ранее Госдеп США заявил, что Россия не готова к серьёзным переговорам по обмену Грайнер.