Узнать больше

CNN: Грайнер освобождена из тюрьмы для обмена на Бута

Короткая ссылка
Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер освободили из тюрьмы для обмена на российского бизнесмена Виктора Бута.
CNN: Грайнер освобождена из тюрьмы для обмена на Бута
  • РИА Новости

Грайнер была освобождена из-под тюремного заключения для обмена на Бута, сообщает CNN. 

Эту информацию официально подтвердил МИД РФ.

В феврале Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У баскетболистки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил американку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

Ранее Госдеп США заявил, что Россия не готова к серьёзным переговорам по обмену Грайнер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить