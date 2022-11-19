ESPN: Госдеп США заявил, что Россия не готова к серьёзным переговорам по обмену Грайнер

Государственный департамент США раскритиковал нежелание России участвовать в серьёзных переговорах по вопросу возможного обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Мы сделали существенное предложение, которое Российская Федерация не готова добросовестно обсуждать. Неготовность российских властей участвовать в серьёзных переговорах по этому вопросу с использованием устоявшихся каналов или других каналов противоречит их публичным заявлениям», — приводит заявление Госдепа США ESPN.

В феврале Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У баскетболистки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил американку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

Спортсменку хотят обменять на находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута.

Ранее адвокаты Грайнер подтвердили, что она отбывает наказание по делу о контрабанде наркотиков в женской колонии в Мордовии.