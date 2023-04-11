Грайнер готовится выпустить мемуары о заключении в России

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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер сообщила, что работает над мемуарами, которые посвящены её заключению в России.
Грайнер готовится выпустить мемуары о заключении в России
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«После десяти невероятно трудных месяцев под стражей я благодарна за спасение и возвращение домой. Читатели услышат мою историю и поймут, почему я благодарна за поддержку людей со всего мира», — передаёт слова Грайнер Alfred A. Knop.

8 декабря стало известно, что Грайнер освободили из тюрьмы для обмена на россиянина Виктора Бута. 

В феврале Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. У баскетболистки обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил американку к девяти годам тюрьмы и штрафу в 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Грайнер возвращается в женскую НБА.

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