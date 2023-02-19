Грайнер возвращается в женскую НБА

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер подписала контракт с «Финикс Меркьюри» на один год.

Грайнер уже защищала цвета команды начиная с 2013 года, а в 2014-м стала чемпионкой НБА. Она семь раз становилась участницей Матча всех звёзд, а также является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США.

8 декабря стало известно, что Грайнер освободили из тюрьмы для обмена на россиянина Виктора Бута.

В феврале Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У баскетболистки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил американку к девяти годам тюрьмы и штрафу 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что экс-рекордсмену НБА по набранным очкам Абдул-Джаббару подарили кольцо с 578 бриллиантами.