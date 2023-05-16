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Корстин: УНИКС достоин чемпионства, у них отличная команда

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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о победе УНИКСа в финальном матче лиги.

«УНИКС достоин чемпионства, у них отличная команда. И отдельно хочется порадоваться за Евгения Борисовича Богачёва. У него юбилей, 25 лет он возглавляет клуб, команда преподнесла такой подарок», — приводит слова Корстин ТАСС.

Встреча в Казани завершилась со счётом 98:89.

Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу баскетболистов из Казани, что позволило им впервые в своей истории стать чемпионами лиги.

Ранее президент УНИКСа Евгений Богачёв прокомментировал победу своей команды в Единой лиге ВТБ.

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