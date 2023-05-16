Президент ПБК ЦСКА Ватутин: от ухода трёх российских клубов из Евролиги никто не выиграл

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин высказался об отстранении трёх российских клубов от участия в Евролиге.

«Общаюсь. И по служебной необходимости, и по-товарищески. С игроками, тренерами, функционерами. Честно могу сказать, что от ухода трёх российских клубов из Евролиги никто не выиграл», — приводит слова Ватутина «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что ни в одном клубе не рады данному решению.

Исполнительный совет акционеров Евролиги 22 марта 2022 года принял решение об отстранении российских клубов и аннулировании их результатов в сезоне-2021/22.

Ранее Ватутин высказался о восстановлении защитника команды Алексея Шведа после избиения в Москве.