В ЦСКА пока не знают, когда Швед сможет вернуться на паркет
- РИА Новости
«Он восстанавливается дома, отдыхает с семьёй. Мы пока не знаем, когда он вернётся на паркет. Сейчас о физической профессионально-спортивной активности говорить нет смысла», — цитирует Ватутина «Спорт-Экспресс».
2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболиста доставили в больницу, но от госпитализации он отказался. Однако позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.
Ранее Швед раскрыл подробности драки в Москве.