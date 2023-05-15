В ЦСКА пока не знают, когда Швед сможет вернуться на паркет

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин высказался о восстановлении защитника команды Алексея Шведа после избиения в Москве.

«Он восстанавливается дома, отдыхает с семьёй. Мы пока не знаем, когда он вернётся на паркет. Сейчас о физической профессионально-спортивной активности говорить нет смысла», — цитирует Ватутина «Спорт-Экспресс».

2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболиста доставили в больницу, но от госпитализации он отказался. Однако позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее Швед раскрыл подробности драки в Москве.