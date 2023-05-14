Защитник ПБК ЦСКА Швед раскрыл подробности драки в Москве
- РИА Новости
«Чувствую себя намного лучше.
Произошло всё так: ребята поставили деньги, проиграли их, потом увидели Настю, затем меня. Начали дерзить, говорить плохие слова. Они в этот момент окружили, по ногам ударили, в голову и сзади. Но это я уже не видел», — приводит слова Шведа «Матч ТВ».
2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболиста доставили в больницу, но от госпитализации он отказался. Однако позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.
Ранее в ЦСКА сообщили о выписке Шведа из больницы.