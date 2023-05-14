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Защитник ПБК ЦСКА Швед раскрыл подробности драки в Москве

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Баскетболист ЦСКА Алексей Швед рассказал подробности драки в Москве, после которой он попал в больницу.
Защитник ПБК ЦСКА Швед раскрыл подробности драки в Москве
  • РИА Новости

«Чувствую себя намного лучше.

Произошло всё так: ребята поставили деньги, проиграли их, потом увидели Настю, затем меня. Начали дерзить, говорить плохие слова. Они в этот момент окружили, по ногам ударили, в голову и сзади. Но это я уже не видел», — приводит слова Шведа «Матч ТВ».

2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболиста доставили в больницу, но от госпитализации он отказался. Однако позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее в ЦСКА сообщили о выписке Шведа из больницы.

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