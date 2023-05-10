В ЦСКА сообщили о выписке Шведа из больницы
- РИА Новости
«Его действительно выписали. Он продолжит лечение и восстановление дома, сезон для него, разумеется, завершён. Если сможет прийти на домашнюю игру 15 мая — будет хорошо. Что будет дальше — будем смотреть», — цитирует Ватутина «Спорт-Экспресс».
2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболиста доставили в больницу, но от госпитализации он отказался. Однако позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.
Ранее президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что ситуация со Шведом повлияла на моральное состояние ЦСКА.