В ЦСКА сообщили о выписке Шведа из больницы

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что защитника команды Алексея Шведа выписали из больницы.

«Его действительно выписали. Он продолжит лечение и восстановление дома, сезон для него, разумеется, завершён. Если сможет прийти на домашнюю игру 15 мая — будет хорошо. Что будет дальше — будем смотреть», — цитирует Ватутина «Спорт-Экспресс».

2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболиста доставили в больницу, но от госпитализации он отказался. Однако позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что ситуация со Шведом повлияла на моральное состояние ЦСКА.