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Агент Фимич заявил, что баскетболист ЦСКА Швед может ощущать последствия травм всю жизнь

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Агент защитника ПБК ЦСКА Алексея Шведа Обрад Фимич высказался о выписке своего клиента из больницы.
Агент Фимич заявил, что баскетболист ЦСКА Швед может ощущать последствия травм всю жизнь
  • РИА Новости

«Пока рано делать какие-то выводы относительно состояния здоровья Алексея. Да, он улыбается на видео, но это ещё ничего не значит. У него очень серьёзные травмы головы. Это может иметь последствия на всю жизнь. Самое важное в этой истории, что он остался жив», — цитирует Фимича РИА Новости.

2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболиста доставили в больницу, но от госпитализации он отказался. Однако позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

10 мая в ЦСКА сообщили о выписке Шведа из больницы.

Ранее президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что ситуация со Шведом повлияла на моральное состояние ЦСКА.

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