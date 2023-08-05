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ESPN: Дэвис согласился продлить контракт с «Лейкерс» с рекордной зарплатой в истории НБА

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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис продлит контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на сумму 186 миллионов долларов.

Как сообщает ESPN, продление соглашения 30-летнего американца с ежегодной зарплатой 62 миллиона долларов является рекордным в истории НБА.

Действующий контракт форварда с зарплатой 84 миллиона долларов истекает в 2025 году.

Дэвис играет за «Лейкерс» с 2019 года. В прошедшем регулярном чемпионате НБА он в среднем набирал 26 очков, делал 12,5 подбора и 2 блок-шота.

Ранее сообщалось, что Майкл Джордан продал контрольный пакет акций «Шарлотт Хорнетс».

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