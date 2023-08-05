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Баскетболист Рубио покинул сборную Испании из-за проблем с психическим здоровьем

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Испанский баскетболист Рики Рубио, самый ценный игрок последнего чемпионата мира, покинул национальную команду из-за проблем с психическим здоровьем.
Баскетболист Рубио покинул сборную Испании из-за проблем с психическим здоровьем
  • Gettyimages.ru

«Я решил прекратить свою профессиональную деятельность, чтобы позаботиться о психическом здоровье. Хочу поблагодарить за поддержку и понимание со стороны FEB», — цитирует Рубио официальный сайт Испанской федерации баскетбола (FEB).

32-летний испанец является разыгрывающим защитником клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс». Рубио становился двукратным призёром Олимпийских игр (2008 и 2016), чемпионом мира (2019) и двукратным чемпионом Европы (2009 и 2011) в составе сборной Испании. 

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