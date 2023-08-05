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Швед не знает, где продолжит карьеру после ухода из ЦСКА

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Бывший баскетболист московского ЦСКА Алексей Швед рассказал о вариантах продолжения карьеры.
Швед не знает, где продолжит карьеру после ухода из ЦСКА
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Уже были предложения, но в основном не из России. В последний раз я разговаривал, когда два дня назад звонили из Китая», — сказал Швед на YouTube-канале Виктора Павленко.

Баскетболист заявил, что не торопится с принятием решения.

«Я готов ждать. Поеду играть туда, куда захочу. И на хороших условиях. Главное, чтобы мне было комфортно и чтобы это место моей семье нравилось», — заявил он.

34-летний россиянин в прошедшем сезоне набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за матч в рамках Единой лиги ВТБ.

Ранее ЦСКА объявил об уходе Шведа.

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