Швед не знает, где продолжит карьеру после ухода из ЦСКА

Бывший баскетболист московского ЦСКА Алексей Швед рассказал о вариантах продолжения карьеры.

«Уже были предложения, но в основном не из России. В последний раз я разговаривал, когда два дня назад звонили из Китая», — сказал Швед на YouTube-канале Виктора Павленко.

Баскетболист заявил, что не торопится с принятием решения.

«Я готов ждать. Поеду играть туда, куда захочу. И на хороших условиях. Главное, чтобы мне было комфортно и чтобы это место моей семье нравилось», — заявил он.

34-летний россиянин в прошедшем сезоне набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за матч в рамках Единой лиги ВТБ.

Ранее ЦСКА объявил об уходе Шведа.