Заслуженный тренер России Тржескал умер на 93-м году жизни

Российский баскетбольный тренер Владимир Тржескал умер в возрасте 92 лет.

«Российская федерация баскетбола выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Тржескала», — сообщается на сайте РФБ.

Среди воспитанниц Тржескала — двукратная чемпионка Европы Светлана Абросимова и трёхкратные победительницы европейского первенства Мария Степанова и Илона Корстин. Специалист работал вместе со своей супругой Кирой.

Товарищеский матч сборных России и Ирана 7 августа начнётся с минуты молчания в память об известном тренере.

Ранее бывший голкипер сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили выразил соболезнования в связи со смертью экс-вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина.