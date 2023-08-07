Узнать больше

Заслуженный тренер России Тржескал умер на 93-м году жизни

Короткая ссылка
Российский баскетбольный тренер Владимир Тржескал умер в возрасте 92 лет.
Заслуженный тренер России Тржескал умер на 93-м году жизни
  • Gettyimages.ru
  • © joruba

«Российская федерация баскетбола выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Тржескала», — сообщается на сайте РФБ.

Среди воспитанниц Тржескала — двукратная чемпионка Европы Светлана Абросимова и трёхкратные победительницы европейского первенства Мария Степанова и Илона Корстин. Специалист работал вместе со своей супругой Кирой. 

Товарищеский матч сборных России и Ирана 7 августа начнётся с минуты молчания в память об известном тренере. 

Ранее бывший голкипер сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили выразил соболезнования в связи со смертью экс-вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить