Кавазашвили: Мандрыкин был талантливым мальчиком и очень хорошим футболистом

Бывший голкипер сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили выразил соболезнования в связи со смертью экс-вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина.

«Очень огорчён случившимся, кроме сожаления ничего не скажешь. Я его, к сожалению, лично не знал совсем. Но Мандрыкин был талантливым мальчиком, очень хорошим футболистом, отличался фигурой, был симпатичным человеком», — цитирует Кавазашвили «Матч ТВ».

Мандрыкину 30 августа исполнилось бы 42 года. В коллекции вратаря четыре победы в Кубке России и три в чемпионате страны. Также он выиграл Кубок УЕФА.

В ноябре 2010 года Мандрыкин попал в ДТП, в результате которого сломал позвоночник. Сестра Мандрыкина 6 августа сообщила, что экс-голкипер ЦСКА скончался от инфаркта.

Армейская команда планирует начать матч групповой стадии Пути РПЛ с воронежским «Факелом» с минуты молчания в память о футболисте.

Ранее ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Мандрыкина.











