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Кириленко: сборная России по баскетболу могла бы выйти в плей-офф чемпионата мира

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что национальная сборная не потеряла свою мощь и силу в условиях изоляции.

«Вижу, что даже сейчас, участвуй мы на чемпионате мира, тот же состав, плюс три-четыре ветерана, и выйти в плей-офф было бы по силам. Да, в первую тройку попасть было бы сложно, но из группы эта сборная могла бы выходить», — цитирует Кириленко ТАСС.

Бывший игрок «Юта Джаз» признался, что для него результат матчей с Ираном в меньшей степени важен.

«Важно, чтобы мы увидели рисунок команды с прицелом на будущие два-три года, и он есть. Есть лидеры, на которых тренерский штаб может сделать ставку», — добавил Кириленко.

Сборная России в Перми провела два товарищеских матча с командой Ирана. Россияне одержали победы в этих встречах (72:59 и 71:57).

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