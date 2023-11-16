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НБА дисквалифицировала Грина на пять матчей за удушающий приём

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Нападающий «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин получил дисквалификацию за неспортивное поведение в матче НБА с «Миннесота Тимбервулвз».
НБА дисквалифицировала Грина на пять матчей за удушающий приём
  • AP

Американец был дисквалифицирован на пять матчей лиги.

Напомним, что защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон и форвард «Тимбервулвз» Джейден Макдэниелс столкнулись и сцепились на площадке. Центровой гостей Руди Гобер, прибежавший на помощь, был схвачен за шею сзади Дрэймондом Грином.

За исключением Гобера, все участники инцидента были удалены с площадки. Игра завершилась со счётом 104:101 в пользу «Миннесоты».

Ранее сообщалось, что НБА рассматривает возможность расширения в Канаду и Мексику.

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