Керр покинет пост главного тренера сборной США по баскетболу после Олимпиады
«Для меня это двухлетний цикл. Грегг Попович работал на чемпионате мира и Олимпийских играх, теперь моя очередь передать эстафету. Я думаю, что так и должно быть», — цитирует Керра The Athletic.
58-летний специалист сменил Поповича в должности главного тренера национальной команды в декабре 2021 года. Американская сборная на Кубке мира — 2023 заняла четвёртое место. Керр завоевал с «Уорриорз» четыре чемпионских титула НБА.
Олимпиада пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что дабл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Даллас» в матче НБА.