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Керр покинет пост главного тренера сборной США по баскетболу после Олимпиады

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Наставник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр дал понять, что откажется от поста главного тренера сборной США после Олимпиады 2024 года.

«Для меня это двухлетний цикл. Грегг Попович работал на чемпионате мира и Олимпийских играх, теперь моя очередь передать эстафету. Я думаю, что так и должно быть», — цитирует Керра The Athletic.

58-летний специалист сменил Поповича в должности главного тренера национальной команды в декабре 2021 года. Американская сборная на Кубке мира — 2023 заняла четвёртое место. Керр завоевал с «Уорриорз» четыре чемпионских титула НБА.

Олимпиада пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Даллас» в матче НБА.

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