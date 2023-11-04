Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Даллас» в матче внутрисезонного турнира НБА
Встреча группы B Западной конференции проходила на «Болл-Арене» в Денвере и завершилась со счётом 125:114 (40:24, 30:31, 32:32, 23:27).
В составе хозяев дабл-даблы оформили Никола Йокич (33 очка и 14 подборов) и Джамал Мюррэй (18 очков и 13 передач). У гостей дабл-дабл в на счету Луки Дончича (34 очка и 10 подборов).
Внутрисезонный турнир НБА проводится впервые. Все игры, за исключением финала, идут в зачёт регулярного чемпионата.
Ранее сообщалось, что «Сан-Антонио Спёрс» победил «Финикс Санс» в игре регулярного чемпионата НБА.