Грин был удалён с площадки за то, что применил удушающий на Гобере в матче НБА
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Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон и форвард «Тимбервулвз» Джейден Макдэниелс столкнулись и сцепились на площадке. Центровой гостей Руди Гобер, прибежавший на помощь, был схвачен за шею сзади Дрэймондом Грином.
За исключением Гобера, все участники инцидента были удалены с площадки. Игра завершилась со счётом 104:101 в пользу «Миннесоты».
Ранее сообщалось, что НБА рассматривает возможность расширения в Канаду и Мексику.