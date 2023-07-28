УЕФА исключил «Ювентус» из еврокубков на один год, клуб также заплатит штраф €20 млн

УЕФА приняло решение исключить «Ювентус» из всех европейских соревнований на один год.

Как сообщает The Athletic, туринский клуб пропустит розыгрыш Лиги конференций сезона-2023/24. Помимо этого, «Ювентус» заплатит штраф в размере €20 млн.

Напомним, что клуб обвиняют в многочисленных финансовых нарушениях. В связи с этим руководители туринцев Андреа Аньелли и Павел Недвед ушли в отставку в ноябре прошлого года.

Ранее «Ювентус» выступил с официальным заявлением после решения суда.