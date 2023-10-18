Нелегальный азарт: хавбека «Ювентуса» Фаджоли отстранили за ставки, два футболиста сборной Италии под подозрением

Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли дисквалифицирован на семь месяцев и оштрафован на €12,5 тыс. за ставки на нелегальных платформах. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации футбола Италии. При этом в аналогичных правонарушениях уже сознались хавбек «Ньюкасла» Сандро Тонали и форвард «Астон Виллы» Николо Дзаньоло, а под подозрением могут находиться ещё более десяти игроков клубов Серии А.

На протяжении последнего года Серию А сотрясали громкие скандалы. В первой половине года широко обсуждались обвинения в отношении «Ювентуса» по делу о финансовых махинациях, которые стоили ему выступления в еврокубках и очков в таблице национального чемпионата, а осенью одной из самых горячих стала новость о положительной допинг-пробе полузащитника туринцев Поля Погба. Однако всё это отошло на второй план, когда всплыла история с нелегальными ставками, не утихающая уже около недели. И хотя пока наказание понёс лишь представитель «старой синьоры», в будущем могут пострадать и другие звёзды итальянского футбола.

На прошлой неделе La Gazzetta dello Sport сообщила, что полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли находится под следствием по делу о ставках на нелегальных платформах. На его след вышли в рамках расследования прокуратуры Турина в отношении букмекерских компаний, ведущих деятельность в интернете. При этом доподлинно не было известно, пользовался ли тот этими сервисами и заключал ли пари на результаты футбольных матчей. Ведь в Италии спортсменам не возбраняется заниматься ставками, если речь не идёт о собственной дисциплине. Таким образом, хавбек мог как избежать наказания, так и получить крайне жёсткое взыскание в виде отстранения сроком от трёх лет и штрафа на сумму от €25 тыс.

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Но очень быстро стало понятно, что всё гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. В течение суток появились сведения о возможной причастности к скандалу двух других представителей сборной Италии — Сандро Тонали и Николо Дзаньоло, а потом и сам Фаджоли сознался в противоправных действиях. По его словам, он страдает лудоманией и делал ставки на футбол, но не на матчи своих команд. Большую часть карьеры он провёл в «Юве», а год отыграл за «Кремонезе» на правах аренды.

Впоследствии свою вину признали и Тонали с Дзаньоло, которые в составе сборной готовились к матчам квалификационного турнира Евро-2024 с Мальтой и Англией. На допросе те подтвердили своё пристрастие к ставкам, но в отличие от Фаджоли заверили, что якобы никогда не ставили на соревнования по своему виду спорта. Как информирует La Repubblica, во время дачи показаний оба с трудом сдерживали слёзы. Естественно, после такого о выступлении за национальную команду не могло быть и речи.

«Федерация сообщает, что сегодня днём прокуратура Турина направила документы о расследовании в отношении игроков Сандро Тонали и Николо Дзаньоло, которые в настоящее время тренируются с национальной командой в тренировочном центре в Коверчано. Независимо от характера произошедших событий, полагая, что эти футболисты находятся в неподходящем положении для участия в матчах, запланированных на ближайшие дни, Федерация решила, в том числе в целях защиты, разрешить им вернуться в свои клубы», — заявили в Федерации футбола Италии (FIGC).

В отсутствие двух из своих основных игроков скуадра адзурра сначала разгромила Мальту (4:0), а затем потерпела поражение от Англии (1:3), серьёзно осложнив себе задачу по выходу на первенство континента в Германии. А ещё до начала противостояния с «тремя львами» стало известно о наказании Фаджоли. Тот был дисквалифицирован на семь месяцев и оштрафован на €12,5 тыс. Изначально срок отстранения должен был составить год, но было принято решение заменить его на обязательную терапию продолжительностью не менее шести месяцев. Кроме того, Николо обязали поучаствовать минимум в десяти общественных встречах в любительских спортивных ассоциациях, территориальных центрах FIGC и учреждениях по избавлению от игровой зависимости. А в случае нарушения условий соглашения пригрозили заново открыть его дело.

Что касается Тонали и Дзаньоло, их судьба пока не решена. Но если верить СМИ, хавбеку «Ньюкасла» грозит более суровое наказание, чем тому же Фаджоли. И это несмотря на его готовность пройти курс лечения от лудомании у психолога и дачу показаний перед федеральным прокурором. Ведь тот всё же сознался, что не только делал ставки на футбольные матчи, но и ставил конкретно на встречи с участием его бывшего коллектива — «Милана». Пусть и только на те, в которых он сам не выходил на поле.

Как отмечает La Gazzetta dello Sport, в этом случае дисквалификация может составить от трёх с половиной до четырёх лет, но будет сокращена вдвое из-за признания вины. Так или иначе, Тонали рискует пропустить не менее года — и это только в том случае, если часть срока будет заменена на терапию. Кроме того, важное значение будет иметь то, насколько показания Сандро сойдутся с данными в изъятых у него телефоне и планшете. Если расхождения будут серьёзными, на смягчение приговора рассчитывать не стоит.

Вряд ли на пользу Тонали пойдут и показания Фаджоли на допросе, оказавшиеся в распоряжении СМИ. По его заверениям, о нелегальных букмекерах он узнал от своего бывшего партнёра по молодёжной сборной Италии, после чего увлёкся ставками. И с того момента набрал долгов на сумму около €3 млн, из-за чего ему даже угрожали переломать ноги. При этом делать ставки он продолжал якобы ради того, чтобы расплатиться.

«Он сказал, что и я так могу делать, потому что следов не останется, и убедил меня зарегистрировать учётную запись (у нелегального букмекера. — RT). Свои первые ставки я сделал на теннис, а затем на футбол. Я использовал и другие нелегальные платформы, но уже не помню всех названий, потому что они менялись каждый месяц. Начал я летом 2021 года, когда играл в молодёжной сборной Италии в Тиррении. Никогда не задавался вопросом, легальна или нелегальна та или иная площадка. Разница была в том, что на нелегальных платформах я мог играть без предоплаты. Мне просто хотелось убить время. В течение года я ставил в основном на теннис. С января 2022-го жил в стрессе из-за накопленных долгов, а с сентября того же года начал ставить большие суммы на футбол, пытаясь восстановиться», — цитирует Фаджоли Football Italia.

Судя по всему, Тонали и Дзаньоло уже в скором времени может постичь та же участь, что и Фаджоли. Но не исключено, что на этом расследование не закончится. Если опубликованные в СМИ данные подтвердятся, то в ближайшее время под следствием может оказаться ещё ряд видных спортсменов Серии А, защищающих цвета не только сильнейших клубов страны, но и сборной. На днях появлялась информация о причастности к скандалу защитника «Ромы» Николы Залевски, потом полиция якобы обнаружила на телефоне хавбека «Юве» специальный «ставочный чат», в котором состояло не менее десяти игроков чемпионата Италии, чьи имена пока не называются. В довершение в сети появился список ещё из 13 возможных фигурантов дела, якобы опубликованный известным инсайдером Фабрицио Короной. Соответствующая фотография появилась на Reddit, но затем была удалена.

Итого компанию вышеназванной четвёрке в скором времени могут составить Николо Барелла и Давиде Фраттези (оба — «Интер»), Федерико Гатти («Ювентус»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Алессандро Флоренци («Милан»), Джанлука Манчини и Феликс Афена-Гьян (оба — «Рома»), Маттиа Дзакканьи, Мануэль Лаццари, Николо Ровелла и Лука Пеллегрини (все — «Лацио»), Лука Дзанимачча («Кремонезе») и Антонио Галло («Лечче»). Пострадать рискует и защищающий цвета «Униона» Леонардо Бонуччи. По данным La Repubblica, экс-капитан туринцев и его неназванный партнёр по команде знали о деятельности Фаджоли, но не сообщили в соответствующие инстанции. Из-за чего обоим могут грозить санкции.

Правда, до настоящего момента о проведении расследования в отношении кого-либо из них сказано не было. Более того, из числа подозреваемых может быть исключён Залевски, ведь предполагаемый информатор Короны опроверг данные о его причастности к нелегальным ставкам. В эфире подкаста Cerbero не пожелавший раскрывать своё имя мужчина признался, что не имеет доказательств на сей счёт, а ложные показания дал ради денег. По его словам, инсайдер обещал ему €20 тыс. за подтверждение сведений о причастности поляка к скандалу.

Любопытно, что большинство коллег не стали жёстко высказываться в адрес подозреваемых и если не выразили им поддержку, то призвали поскорее заняться решением своих проблем. Тонали и Дзаньоло поддержал голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма, а Златан Ибрагимович призвал помочь своему бывшему одноклубнику. Швед сравнил игровую зависимость с наркотиками и признался, что раньше сам захаживал в казино.